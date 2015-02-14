Центр Донецька обстріляли, дві людини загинули - журналіст

Про це повідомив спецкор видання КоммерсантЪ Ілля Барабанов в Твіттер.

"На бульвар Пушкіна прилетіла міна. І два вибухи на Університетській, двоє загиблих", - написав він.

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