Центр Донецька обстріляли, дві людини загинули - журналіст

16:21, 14 лютого 2015
Війна
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У Донецьку сталося кілька вибухів на бульварі Пушкіна та вулиці Університетській, загинули дві людини.

Наслідки вибуху на бульварі Пушкіна

Про це повідомив спецкор видання КоммерсантЪ Ілля Барабанов в Твіттер.

"На бульвар Пушкіна прилетіла міна. І два вибухи на Університетській, двоє загиблих", - написав він.

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