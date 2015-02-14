Центр Донецька обстріляли, дві людини загинули - журналіст
16:21, 14 лютого 2015Війна
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У Донецьку сталося кілька вибухів на бульварі Пушкіна та вулиці Університетській, загинули дві людини.
Наслідки вибуху на бульварі Пушкіна / @barabanch
Про це повідомив спецкор видання КоммерсантЪ Ілля Барабанов в Твіттер.
"На бульвар Пушкіна прилетіла міна. І два вибухи на Університетській, двоє загиблих", - написав він.
Читайте такожУнаслідок обстрілу автостанції і заводу в Донецьку загинули шість осібРаніше повідомлялося, що, за даними радіоперехоплення СБУ, обстріл автостанції "Центр" в Донецьку 11 лютого організували бойовики з метою дискредитації української армії.
І два вибухи на Університетській, двоє загиблих pic.twitter.com/6EKmG5op7n
- Ілля Барабанов (@barabanch) 14 лютого 2015
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