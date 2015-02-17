ОБСЄ сьогодні зафіксувала дотримання перемир’я за винятком Дебальцевого й Горлівки

Про це повідомила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, передає радіо "Свобода". Водночас представники місії інформують, що вчора ставалися й деякі менші порушення перемир’я і в інших місцях лінії контакту.

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Зокрема, біля захопленого бойовиками села Широкине під Новоазовськом неподалік Маріуполя група спостерігачів потрапила вчора під обстріл – снаряди впали за кількадесят метрів від них, мовиться в повідомленні. Члени місії повідомили про цей випадок українським військовикам на найближчому блокпості.

Зі схожими повідомленнями ОБСЄ виступала і вчора, повідомляючи, що перемир’я порушувалося біля Дебальцевого.

За умовами домовленостей, досягнених минулого тижня в Мінську, в ніч на 15 лютого мав настати режим припинення вогню. Та порушення цього режиму відбуваються постійно. Зокрема, найзапекліші бої тривають біля Дебальцевого.