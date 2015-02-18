Бойовики обстріляли селище Луганське на Донеччині, загинула одна особа

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області, сьогодні близько 12.20 бойовики порушили режим припинення вогню, обстрілявши село Луганське Артемівського району. "В результаті розриву снаряда загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики розстріляли колону військових, що виходили з Дебальцевого – СеменченкоСнаряд потрапив на територію підприємства «Бахмутський аграрний союз». «В результаті вибуху було вбито співробітника підприємства, 1987 року народження», - сказано в повідомленні.

Дані про руйнування і постраждалих уточнюються.