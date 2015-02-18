Бойовики обстріляли селище Луганське на Донеччині, загинула одна особа
15:27, 18 лютого 2015Війна
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Одна людина загинула в результаті обстрілу бойовиками селища Луганське Донецької області.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області, сьогодні близько 12.20 бойовики порушили режим припинення вогню, обстрілявши село Луганське Артемівського району. "В результаті розриву снаряда загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.
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Дані про руйнування і постраждалих уточнюються.
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