До Іловайська з Росії прибув черговий ешелон з боєприпасами для бойовиків

У терористичній організації «ДНР» ухвалено рішення про створення «передових пунктів постачання». Головне призначення цих пунктів - прийом , обробка та видача «представникам загонів» боєприпасів.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"В Іловайськ на залізничну станцію, прибув черговий ешелон з боєприпасами з Росії. Йде розвантаження", - наголошується у повідомленні.

У районі Макіївки та Горлівки відзначається робота радіолокаційних засобів, переведених з Росії разом з обслуговуючими фахівцями з числа кадрових військовослужбовців РФ. Мова йде про тестовий режим перевірки засобів ППО з РЛС. Крім того, зафіксовано перекидання 2-х ЗРК «Стріла-10» в районі Шахтарська.