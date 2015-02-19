Дебальцевський залізничний вузол порівняли з поверхнею Місяця - там суцільні воронки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

“Зрозуміло, що стратегічний залізничний вузол Дебальцеве перестав мати значення для регіону — він перетворився фактично на поверхню Місяця, там суцільні воронки, знищені залізничні рейки, залізничний вокзал”, - сказав Лисенко.

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Відповідаючи на запитання, чи підривали українські військові якісь об'єкти у місті, в той час як залишили його, речник АТО сказав: “Там достатньо було обстрілів, і підривати щось спеціально сенсу немає”.

При цьому він нагадав, що, за підрахунками експертів, до моменту виходу українських військ з Дебальцевого з боку бойовиків було випущено стільки боєприпасів, що в перерахунку на кожного солдата в середньому вийде 580 кілограмів.