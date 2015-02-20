У зоні АТО відбувається пересування непозначених військових конвоїв - ОБСЄ

Про це голова прес-офісу місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків сказав в інтерв'ю Еспресо.TV.

"Можу сказати, що останні кілька тижнів ми повідомляли про пересування непозначених військових конвоїв у багатьох зонах конфлікту. Наприклад, багато конвоїв прибуває до Донецька. Деякі з цих конвоїв перевозять важке озброєння, як то 122мм гаубиці, системи залпового вогню. Ми описуємо ці конвої детально, пишемо про машини з яких вони складаються. Якщо говорити про те чи перетинають вони кордон України з Росією, - то ні, ми не бачили. Те, що ми спостерігаємо, – це непозначені військові конвої", - повідомив Майкл Боцюрків.

Достеменно спостерігачі не можуть підтвердити чи спростувати збільшення чи зменшення контингенту терористів, адже не маючи гарантій безпеки, не можуть потрапити на окремі території.

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"Те, що ми спостерігали останнім часом – це значне пересування важкої зброї в самій зоні. І до моменту припинення вогню спостерігалося посилення обстрілів. Ми фіксували різний вогонь в багатьох містах та селищах. Найгострішою проблемою було те, що вогонь пересувався вглиб районів, де проживає цивільне населення. Таким чином кількість загиблих збільшувалася. Ще однією проблемою було те, що під час подій у донецькому аеропорту, вогонь відкривали з житлових кварталів і на нього, звичайно, вівся вогонь у відповідь".

Зазначимо, Місія ОБСЄ в Україні занепокоєна випадками порушення режиму тиші і загальним ігноруванням терористами мінських домовленостей.