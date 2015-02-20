Росія перекинула під Маріуполь бойовиків, танки та мінометну батарею - Тимчук

У Безіменне під Маріуполем з Росії прибуває поповнення для бойовиків з танками та гарматами.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"У район н. п. Безіменне (район Новоазовська) з території РФ прибула змішана група бойовиків та російських найманців чисельністю до посиленої роти (130 чол., 4 танки, 6 вантажівок, 6 гармат Д-30 і мінометна батарея). Разом з цією групою прибула розвідувальна група, укомплектована військовослужбовцями ГРУ ГШ ЗС РФ: 17 чол., 3 джипа та мікроавтобус", - йдеться у повідомленні.