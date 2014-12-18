ІС: в район Станиці Луганської до бойовиків прибуло поповнення

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

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За його інформацією, прибули до 130 бойовиків, 2 протитанкових артилерійських гармати МТ-12 «Рапіра», 7 бойових броньованих машин (включаючи 2 броньованих багатоцільових тягачі МТ-ЛБ).

В цілому, зазначив Дмитро Тимчук, на луганському напрямку відведення озброєнь і особового складу супротивника зафіксовано виключно на лівому фланзі, на невелику глибину (район Первомайськ - Стаханов).

На інших ділянках фронту бойовики продовжують тримати артилерію і бронетехніку на передових позиціях, проводячи регулярні обстріли передових позицій українських військ.