Військові, які вийшли з Дебальцевого, підуть на ротацію через кілька днів

14:01, 20 лютого 2015
Війна
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Ротація українських військових, виведених з Дебальцевого, розпочнеться через два-три дні.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

“Зараз всі сили, що виконували завдання на Дебальцевському плацдармі, зосереджені у визначених місцях. Після проведення певних організаційних заходів, після забезпечення безпечної ротації особового складу, після визначення підрозділів, які охоронятимуть та оборонятимуть рубежі сил АТО, - військовослужбовців 128-ї бригади та інших підрозділів, що виконували завдання на Дебальцевському плацдармі, як і обіцяв верховний головнокомандувач, буде відправлено на ротацію. Мова йде про кілька днів - через два-три дні”, - сказав Селезньов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під час виходу із Дебальцевого загинули 13 українських військових, 157 отримали поранення. Також, покидаючи Дебальцеве, українські військові затримали кілька десятків бойовиків.

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