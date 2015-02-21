На Донбасі з червня виявили понад 30 тисяч боєприпасів

Піротехнічні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій з початку виконання робіт у Донецькій та Луганській областях виявили та вилучили більш як 33 000 одиниць боєприпасів, повідомляє служба на офіційному сайті.

За даними ДСНС, піротехнічні підрозділи щоденно проводять роботу щодо обстеження, виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишають по собі терористи.

Наразі, з початку виконання робіт (6 червня 2014 року) піротехніки ДСНС України виявили та вилучили 33 тис. 081 од. боєприпасів, у тому числі 5 227 артилерійських снарядів, 2 689 мінометних мін, 3 104 бойові гранати та міни, 571 одиниця реактивних боєприпасів, 21 490 інших вибухонебезпечних предметів.

Перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів 968 адміністративних споруд. Всього, наразі, перевірено ділянки території загальною площею – 1672.2 га та ділянки акваторії загальною площею – 37,5 га.

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Крім того, виявлено та знешкоджено 5 підготовлених до використання ручних протитанкових гранат, 152 міни-розтяжки з гранатами, 379 розтяжок з сигнальними ракетами, 15 розтяжок з саморобними пристроями, 6 мін з дистанційним керуванням направленої дії, 17 саморобних вибухових пристрої, 0,4 кг тротилу. А також знищено шляхом підриву в межах житлового кварталу мінометну міну 82 мм.