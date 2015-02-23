Бойовики обстріляли Широкине з мінометів
16:17, 23 лютого 2015Війна
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Позиції сил антитерористичної операції в районі селища Широкине поблизу Маріуполя бойовики сьогодні обстріляли з мінометів.
Селище Широкіно поблизу Маріуполя обстріляли з мінометів / Google Maps
Про це коресполндента УНІАН повідомив начальник прес-центру АТО Олександр Мотузяник.
"По Широкиному по наших позиціях били з мінометів. Приблизно о 12:50 били з танку і з мінометів. Також було обстріляно селище Лебединське із самохідних артилерістських установок, орієнтовно з н.п. Комінтернове", - зазначив Мотузяник.
Читайте такожБойовики перекидають живу силу і техніку у бік Новоазовська, Широкиного і Перевальська - ТимчукТакож він поінформував, що сьогодні бойовики вели мінометний вогонь і по н.п. Водяне неподалік від Донецька.
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