Бойовики обстріляли Широкине з мінометів

Про це коресполндента УНІАН повідомив начальник прес-центру АТО Олександр Мотузяник.

"По Широкиному по наших позиціях били з мінометів. Приблизно о 12:50 били з танку і з мінометів. Також було обстріляно селище Лебединське із самохідних артилерістських установок, орієнтовно з н.п. Комінтернове", - зазначив Мотузяник.

Читайте такожБойовики перекидають живу силу і техніку у бік Новоазовська, Широкиного і Перевальська - ТимчукТакож він поінформував, що сьогодні бойовики вели мінометний вогонь і по н.п. Водяне неподалік від Донецька.