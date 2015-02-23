ЗМІ: в Горлівку увійшли 2 колони російської військової техніки

Про це повідомляє сайт міста Горлівка, посилаючись на свідків серед місцевих жителів.

Читайте такожБойовики обстріляли штаб АТО в Краматорську з систем реактивного вогню "Торнадо"

"З боку Дебальцевого в Горлівку, увійшли дві великі колони бойовиків", - повідомили місцеві жителі, допустивши, що окупанти готуються до штурму Дзержинська.