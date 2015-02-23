ЗМІ: в Горлівку увійшли 2 колони російської військової техніки

17:22, 23 лютого 2015
Війна
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У Горлівку Донецької області увійшли дві колони військової техніки.

REUTERS
 

Про це повідомляє сайт міста Горлівка, посилаючись на свідків серед місцевих жителів.

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"З боку Дебальцевого в Горлівку, увійшли дві великі колони бойовиків", - повідомили місцеві жителі, допустивши, що окупанти готуються до штурму Дзержинська.

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