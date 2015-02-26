Вночі у зоні АТО не зафіксовано жодного обстрілу українських силовиків бойовиками
Вночі у зоні проведення антитерористичної операції не було зафіксовано жодного обстрілу українських силовиків з боку терористів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу журналістам.
За його словами, за добу ситуація в зоні АТО стабілізувалась, зокрема, упродовж ночі не було зафіксовано жодного обстрілу.
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Водночас, вчора відбувались збройні сутички в районі населених пунктів Широкіне та Піски.
Крім того, Лисенко додав, що за добу в зоні АТО зафіксовано політ 7 російських безпілотників-розвідувальнкиів.
“За минулу добу зафіксовано політ 7 безпілотних літальних апаратів на Маріупольському напрямку. Зокрема, один із них порушив український повітряний простір, залетівши з Росії з боку Азовського моря”, - сказав Лисенко.
Нагадаємо, вчора, за повідомленням прес-центру АТО, бойовики чотири рази порушили режим тиші.