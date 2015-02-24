Бойовики порушують "режим тиші" в районі Дебальцевого, Донецька і Маріуполя

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Анатолій Стельмах.

Найбільша кількість випадків порушення режиму "тиша" відзначається на Дебальцевському напрямку. Тут ворог з 20 до 22 години вчорашнього вечора сім разів завдавав ударів по селищу Попасна та один раз по селищу Луганське.

На Донецькому напрямку терористи з артилерії та мінометів обстріляли Опитне, Тоненьке, Авдіївку. Крім того, в районі шахти Дутовської близько 9 години вечора противник піхотними підрозділами намагався атакувати наші позиції.

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На Маріупольському напрямку терористи продовжують атакувати позиції сил АТО поблизу села Широкине. Тут, починаючи з 1:45 ночі протягом півгодини тривав бій.

На Луганському напрямку обстрілів не зафіксовано. Загалом за ніч терористи 12 разів вели вогонь по позиціях сил АТО.