Бойовики порушують "режим тиші" в районі Дебальцевого, Донецька і Маріуполя
Протягом ночі з 23 на 24 лютого бойовики не припиняли обстріли позицій українських військ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Анатолій Стельмах.
Найбільша кількість випадків порушення режиму "тиша" відзначається на Дебальцевському напрямку. Тут ворог з 20 до 22 години вчорашнього вечора сім разів завдавав ударів по селищу Попасна та один раз по селищу Луганське.
На Донецькому напрямку терористи з артилерії та мінометів обстріляли Опитне, Тоненьке, Авдіївку. Крім того, в районі шахти Дутовської близько 9 години вечора противник піхотними підрозділами намагався атакувати наші позиції.
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На Маріупольському напрямку терористи продовжують атакувати позиції сил АТО поблизу села Широкине. Тут, починаючи з 1:45 ночі протягом півгодини тривав бій.
На Луганському напрямку обстрілів не зафіксовано. Загалом за ніч терористи 12 разів вели вогонь по позиціях сил АТО.