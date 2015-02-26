Бойовики заявили, що знайшли під завалами Донецького аеропорту 30 тіл "кіборгів"

Про це повідомляє один із сайтів бойовиків із посиланням на так зване "міноборони ДНР".

"У цілому на території аеропорту від учора знайдено не менше 30 тіл загиблих українських військових. Вони будуть направлені в морг, зараз почнеться робота з розшуку їхніх родичів", - заявили у так званому "міноборони ДНР".

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Також, за словами бойовиків, стежити за ходом робіт в аеропорту вирушили представники Червоного хреста та ОБСЄ, однак через обстріли, нібито здійснені українськими військовими, вони були змушені виїхати.

Крім того, за словами бойовиків, "сьогодні для розбору завалів залучені сили МНС, міліції, а також волонтери", однак раніше УНІАН повідомляв, що бойовики змушують полонених "кіборгів" розбирати завали аеропорту Донецька.