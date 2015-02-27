Гуманітарна місія за півроку вивезла з зони АТО 390 тіл українських військовослужбовців

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова ВГО «Союз «Народна пам’ять»» Ярослав Жилкін.

В рамках цієї рятувальної операції були відпрацьовані, зокрема, с. Чернухіно, с. Піски, м. Авдіївка, м. Вуглегірськ, м. Дебальцеве та Донецький аеропорт.

«У вересні стартувала гуманітарна місія «Евакуація-200» («Чорний тюльпан»). У цій місії беруть участь близько 120 добровольців з різних регіонів України. Постійно діючий склад, який працює з виїздом на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей - близько 45 осіб. На сьогодні 195 тіл ми змогли знайти і евакуювати по результатам подій липень-вересень… Наша місія розпочала роботу у вересні 2014 і вже відпрацювала 170 днів. Загальна кількість тіл, яка вивезена – 390. По відчуттям, нам ще доведеться вивезти близько 100-150 тіл. Це тільки по подіям, які розгортались навколо Дебальцевого. Не відпрацьована ще територія по подіям серпень-вересень на території так званої ЛНР. Там ще близько 200 тіл доведеться нам знайти і евакуювати», - сказав він, наголосивши, що місія є єдиною в Україні групою пошуку, яка здійснює свою діяльність в рамках діючого законодавства і з дотриманням моральних норм, а також тісно співпрацює з МВС, СБУ, Нацгвардією та добровольчими батальйонами.

У свою чергу керівник проекту цивільно-військового співробітництва Міноборони, полковник Олексій Ноздрачов зазначив, що на сьогодні існують певні організації та особи, які спекулюють на цій діяльності.

Читайте такожНа Донбасі знайдено близько 130 останків українських військових«Є люди, які розгорнули цілі кампанії у «Фейсбуці» і використовують популістську інформацію, яка у більшості є неправдивою та не відповідає дійсності. Через таких людей, на жаль, іде негативна інформація, яка травмує ті родини, які або вже втратили рідного, або знають, що людина зникла. Тому хочу наголосити, що Міноборони і ЗСУ офіційно ведуть цю роботу. Вона ніколи не припинялась. Ми працюємо у рамках нормативно-правових актів і співпрацюємо з СБУ, МВС. Тому єдиний офіційний орган і робота, що ведеться ефективно – це волонтерський проект цивільно-військового співробітництва, «Союз «Народна пам’ять» та Національний військово-історичний музей. Тільки ця інформація, що іде від нас, публікується на офіційному сайті Міноборони, на сайті «Союз «Народна пам’ять»», відповідає дійсності. Решта – спекуляція і ми просимо всіх звертатись до офіційних ресурсів, які зараз є», - наголосив він.

Жилкін зазначив, що наразі працює телефон «гарячої лінії», на який родичі та близькі повідомляють про своїх рідних, які зникли безвісти у зоні АТО.

«Дуже багато звернень іде до нас про те, що на родичів виходять якісь люди, пропонують обмін у приватному порядку, говорять, що віддадуть загиблого військового. Можу сказати, що в жодному разі не потрібно іти на такі угоди. Ліпше інформувати офіцерів Цивільно-військового співробітництва або звертатись на нашу гарячу лінію. Ми передаємо інформацію, кому потрібно, і далі ведемо процес перемовин щодо вивезення тіл на певному рівні», - сказав він.

Гуманітарна місія «Евакуація-200» («Чорний тюльпан») з пошуку, ексгумації та вивезення тіл українських військовослужбовців, загиблих в зоні АТО – це волонтерський проект Міноборони (проект Цивільно-військового співробітництва), Національного військово-історичного музею України та ВГО «Союз «Народна пам’ять»». Місія розпочала свою роботу 3 вересня 2014 року і працює безперервно в зоні АТО. У структурі місії також оперативні штаби в Києві, Донецькій та Луганській областях, спеціальний аналітичний та топографічний відділи, безкоштовна гаряча лінія 0-800-210-135.

На сьогоднішній день «Чорні тюльпани» обстежили близько 50 населених пунктів в зоні АТО.