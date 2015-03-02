За добу в зоні АТО загинув 1 військовий, 4 отримали поранення

12:58, 02 березня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні АТО на сході України загинув 1 військовослужбовець, 4 отримали поранення.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу один український військовослужбовець загинув, 4 отримали поранення", - повідомив Лисенко.

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