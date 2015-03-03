У штабі АТО не виключають призупинення відведення важкої техніки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, відповідно до останніх Мінських угод, важка техніка має бути відведена обома сторонами впродовж двох тижнів після припинення вогню. Наразі, зазначив Лисенко, бойовики продовжують здійснювати переміщення озброєнь і техніки у напрямку українсько-російського кордону, але потім повертають її назад.

"Якщо друга сторона продовжуватиме імітацію відведення важкої техніки, то процес відводу техніки українською стороною може бути призупинений", - сказав Лисенко.

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Він зазначив, що у випадку, якщо бойовики відновлять обстріли українських позиції із важкої техніки, українські великокаліберні системи будуть повернуті на свої позиції.

Водночас речник АТО зазначив, що на даний час на лінії розмежування кількість та інтенсивність обстрілів з боку терористів значно зменшилася і має здебільшого провокативний характер із використанням стрілецької зброї.

Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військових, 9 отримали поранення.