За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військових, 9 отримали поранення
13:33, 03 березня 2015Війна
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Впродовж минулої доби в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців, 9 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу загинули троє військовослужбовців і 9 отримали поранення", - сказав Лисенко.
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Раніше УНІАН повідомляв, що за час АТО загинуло понад 1500 військових, 6 тис. 226 - поранені.
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