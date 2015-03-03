За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військових, 9 отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загинули троє військовослужбовців і 9 отримали поранення", - сказав Лисенко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за час АТО загинуло понад 1500 військових, 6 тис. 226 - поранені.