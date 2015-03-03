Волонтери прискорюють збір коштів на тепловізори, поки вони не подорожчали

Про це повідомляється на сторінці групи "Повернися живим" у Facebook.

За словами волонтерів, наступні партії будуть вже на 200-300 доларів дорожчі.

"Я пропоную їх викупити і розподілити по АТО. З урахуванням напрямів потенційних атак «донецьких бурятів». Комусь з наших підопічних дістанеться ювілейний - трьохсотий тепловізор", - написав координатор руху Віталій Дейнега.

Читайте такожВолонтери терміново збирають гроші на тепловізор для Героя України Ігоря ГерасименкаЗа його словами, "50й пульсар" обладнаний 30-герцовою матрицею, що дозволяє застосовувати його на транспорті. Він "бачить" на 1400 метрів, легкий, зручний, вкрай простий в експлуатації.

"Він застосовувався в більшості гарячих точок АТО. За час оборони донецького аеропорту там побувало 25 тепловізорів тільки від нашої групи. За словами хлопців, багато в чому аеропорт тримався на них. 6-7 пристроїв в новому терміналі, дозволяли постійно контролювати його периметр і викликати арту на непрошених гостей, задовго до їх підходу до будівлі. У Слов'янську було до десяти тепловізорів. Савур Могилу пройшов як мінімум десяток. В Дебальцево було не менше сорока", - повідомив Дейнега.