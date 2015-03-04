Бойовики намагаються відтіснити українських військових від Широкіного

09:11, 04 березня 2015
Війна
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Відзначаються спроби російсько-терористичних військ різко посилити і наростити використання диверсійно-розвідувальних груп аж до тактичного тилу українських військ.

REUTERS

Зосереджена на Новоазовській ділянці тактична група російсько-терористичних військ робить спроби відтіснити українські підрозділи від Широкіного.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

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"Також на даній ділянці терористами активно зображується «відведення військ»: в реальності відведені днем озброєння повертаються на позиції в нічний час - за висловом самих бойовиків, "крутить карусель"", - йдеться в повідомленні.

Противник продовжує вести активну розвідку бойових порядків українських військ відразу на декількох напрямках.

Відзначаються спроби російсько-терористичних військ різко посилити і наростити використання диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) аж до тактичного тилу українських військ. Відсутність суцільного контролю українськими військами за лінією зіткнення сторін дозволяє противнику проводити подібні дії.

Допис by Dmitry Tymchuk.

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