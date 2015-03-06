Українці - шматочки м'яса: російський бойовик відверто розповів про свої погляди

Про це пише Сноб.

Ігор Грєбцов був одним з небагатьох бойовиків, які мають вищу освіту. Він закінчив факультет політології та соціології Уральського університету, працював у газеті «Комерсант» і в газеті «Життя», помічником депутата, прес-секретар мера та консультантом Міноборони з питань взаємодії зі ЗМІ, пише видання.

Зокрема, у статті цитується матеріал Грєбцова середини березня (в оригіналі помилка - лютого - ред.) в газеті "Качканарський четвер", де він пише "в ніч на 7 березня моє життя змінилося докорінно. Я вилетів у Крим, щоб взяти участь у масових антиурядових заворушеннях. Мета - повалення влади в сусідній країні".

Читайте також20-річний контрактник з РФ розповів, як перетнув кордон і розстрілював українців під ДебальцевимНагадаємо, приблизно в той же час президент Росії Володимир Путін вперто стверджував, що російських військ в Криму немає, а "зелені чоловічки" - це "самооборона Криму". Членом "самооборони" був і свердловець Грєбцов.

Репліки Грєбцова в інтерв'ю, а також його пости в соціальній мережі Facebook створюють портрет путінської ідеології, у якій православ'я і імперський націоналізм безперешкодно поєднуються з любов'ю до радянських символів, кровожерливістю і ненавистю до "фашистів".

"Українці - це шматочки м'яса", "немає ніякої України", "будь-яка країна, за яку пролита хоча б крапля російської крові, може бути частиною Росії", стверджує Грєбцов.

Також він упевнений, що ґвалтувати жінок - це вияв доблесті.

"Не всі жінки, з якими ми спали, хотіли з нами спати. Але ми були чоловіками і переконали їх у зворотньому", - пояснює він, чому, на його думку, у Росії є право нападати на будь-яку країну, меншу за розміром.

"Росіяни весь час воюють з фашистами. Наші предки, наші діди воювали з фашистами, і покоління російських людей чекали, коли нарешті буде якийсь такий же поганий ворог. Коли з'явився, ми назвали їх фашистами. Плювати, що вони думають щодо себе. Нам подобається називати їх фашистами", - відповів Грєбцов на питання, чи впевнений він, що ті, кого він вбивав, були фашистами.