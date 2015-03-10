Бойовики активізували повітряну розвідку поблизу Маріуполя — прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, найбільша кількість обстрілів – на Донецькому напрямку, де зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів бойовики 5 разів завдали ударів по Пісках, двічі по українських позиціях поблизу Опитного і шахти Дутовської, один раз по Авдіївці. Із зенітної установки бойовики вели вогонь по селищу Невельське.

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Окрім того, на Маріупольському напрямку не припиняються активні бойові дії поблизу селища Широкине. "Сьогодні тут ворог двічі вів вогонь зі 120-міліметрових мінометів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Водночас, згідно з інформацією, поблизу Маріуполя спостерігається активізація повітряної розвідки бойовиків. "За день на цьому напрямку сили ППО антитерористичної операції зафіксували 5 безпілотників. Ще два літальних апарата помічено в районі Станиці Луганської та м. Щастя, що на Луганщині", - повідомили в прес-центрф.