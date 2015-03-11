The Guardian: Путін наступатиме, поки Захід буде бігати перед ним навшпиньки

Проросійські терористи пересуваються ближче до Маріуполя і скоро ми зрозуміємо, що перемир'я було лише паузою.

Про це на сторінках The Guardian пише британський бізнесмен українського походження Олександр Темеренко. Колись він був віце-президентом компанії Михайла Ходорковського "ЮКОС", а нині очолює британську OGN Group і є найбільшим спонсором консервативної партії Великобританії, повідомляє ZN.

Читайте такожПутіну вдалося вкласти в голови західним політикам, що воювати з РФ марно - експерт

Він нагадує, що російська агресія проти України має чітку і зрозумілу мету: силою нав'язати сусідній країні свою волю. На думку автора, російський президент роками планував, як закріпити свій вплив у Балтії, Грузії і Вірменії.

"Путінська Росія відкрито виступає проти західних цінностей ліберальної демократії і самовизначення. Ця російська ментальність часів Холодної війни вкорінилася і досі розглядає НАТО, як загрозу, хоча дехто вже списав його з рахунків. Чим довше Захід бігає навшпиньки перед Путіним, тим сильнішим він виглядатиме в очах росіян. Радикальний націоналізм став засобом Кремля для відволікання населення від економічних проблем і сповзання країни в хаос. Слабка Росія значно агресивніша, ніж сильна", - пише Темеренко.

Коли Путін говорить, що "нікому не потрібна війна на периферії Європи", він не має на увазі себе. Автор не радить західним лідерам вірити жодному слову російського президента про перемир'я, про відсутність солдатів Росії в Україні і про непричетність їх до знищення малайзійського "Боїнга 777".

"Якщо Росія не бере активної участі у конфлікті на Сході України, тоді чому вона погрожує "колосальним погіршенням" відносин США у випадку передачі військової допомоги Києву?" - йдеться в статті.

На думку Темеренка, такі погрози Кремля пов'язані зі страхом, тому що в Москві всі добре знають, що Вашингтону вистачить сил змінити хід будь-якого конфлікту на планеті. Хоча питання про передачі Україні американського озброєння залишається суперечливим на Заходу. Скептики вважають, що це змусить Путіна піти в наступ. А подальша агресія зруйнує і без того хитку українську економіку.

"Але я готовий підписатися під ідеєю озброїти Україну як той, хто добре знайомий з манерою поведінки Путіна і його оточення. Сила – це єдина мова, яку вони розуміють. Все інше для них – прояв слабкості, яку можна використати на свою користь. Тому лише спільні рішучі дії США і ЄС задля захисту територіальної цілісності України зупинять атаки Кремля", - йдеться в статті.

На думку автора, війна на Сході України продовжується лише тому, що Путін до цього часу не зустрів достойної протидії Заходу. Він розраховує, що США і ЄС не будуть платити високу ціну за захист України і безпеку на континенті.

Темеренко схвалює рішення Великобританії і США відправити в Україну військових для підготовки українських солдатів. Але, на його думку, це лише перший крок. Далі має бути передача озброєння.

Він також нагадує, що через рік закінчується другий президентський термін Барака Обами. І якщо він зараз не почне рішуче діяти, то увійде в історію як президент США, який дозволив агресивній Росії Володимира Путіна отримати все, чого вона лише захоче. Сьогодні також стало відомо, що Британія може оприлюднити дані про активи оточення Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ великої Британії Філіп Хеммонд.

"Це цікава ідея (оприлюднити дані про активи найближчого оточення Путіна), і я планую дізнатися, що фахівці зі стратегічних комунікацій думають про це", - пообіцяв він.

Раніше Хеммонд заявив, що дії російського керівництва підривають безпеку країн Східної Європи. Глава британського зовнішньополітичного відомства зазначив, що ознак зміни політики Москви по відношенню до українського конфлікту все ще немає. Він додав, що в разі погіршення ситуації в Україні можливе введення додаткових санкцій проти Росії.