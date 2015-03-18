Бойовики поставили "наглядачів" на захоплені підприємства Донбасу - нардеп

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

«На підприємствах на території, контрольованої «ДНР», з'явилися так звані "уповноважені республіки" (по суті фінансові наглядачі). Головним їх обов'язком є контроль за проходженням фінансових коштів на підприємствах і обов'язкова сплата «зборів і податків республіки», - повідомляє Тимчук.

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За інформацією ІС, за ініціативою керівництва «ДНР» бойовиками заявлено про реалізацію власної «продовольчої програми».

«Між тим, на території, контрольованій «ДНР», фактично повністю зруйнована сільськогосподарська інфраструктура, відсутня справна сільськогосподарська техніка, насіннєвий фонд», - зазначає Тимчук.

Тим часом, в «ЛНР» офіційно оголошено про «тимчасове припинення виплат пенсій та соціальних допомог». Разом з тим, відзначається різкий стрибок цін на території, контрольованої «ЛНР». За деякими найменуванням стрибок склав до 70-80%, окремі найменування повністю зникли з прилавків.