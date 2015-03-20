В ОБСЄ розповіли про перешкоди й обмеження, яких зазнають члени моніторингової місії на Донбасі

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ за 18 березня, опублікованому 19 березня на сайті організації.

Згідно з повідомленням, ситуація на Донбассі мінлива і непередбачувана, а припинення вогню дотримуються не скрізь, через що члени місії потребують гарантій безпеки з боку "ДНР" і "ЛНР", яких їм надають не завжди.

Читайте такожОБСЄ зафіксувала в районі донецького аеропорту застосування важкої артилеріїТак, тільки за добу 18 березня членів місії п'ять разів зупиняли для перевірки на блокпостах українських Збройних Сил, і перевіряли їхні документи та громадянство. Одного разу українські військові не пропустили членів місії далі через артилерійський обстріл за напрямком їхнього руху поблизу Гранітного (командир блокпосту заявив, що для цього потрібен дозвіл керівництва сектора АТО).

Також на території, яку контролюють бойовики "ДНР", місію пропустили через блокпост поблизу Оленівки тільки за умови супроводу спостерігачів ескортом з "поліції" ДНР, а біля Широкиного членів місії просто не пропустили, обґрунтувавши це міркуваннями безпеки.