ЗМІ: У таборі української армії під Артемівськом сталася пожежа, одна людина загинула

Ще п'ятьох військовослужбовців було шпиталізовано.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Читайте такожНа трасі «Київ-Харків» перекинувся Saxon, загинув військовослужбовець (фото)За словами джерела, пожежа сталася близько 04:00 19 березня внаслідок необережного поводження з вогнем.

Один військовослужбовець загинув. П'ятеро отримали опіки різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Саму пожежу вдалося ліквідувати протягом 30 хвилин. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.