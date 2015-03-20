ЗМІ: У таборі української армії під Артемівськом сталася пожежа, одна людина загинула
13:59, 20 березня 2015Війна
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У районі Артемівська Донецької області внаслідок пожежі в польовому таборі однієї з військових частин Збройних сил України загинув один військовослужбовець.
У військовому таборі сталася пожежа / Фото УНІАН
Ще п'ятьох військовослужбовців було шпиталізовано.
Про це повідомляє 112.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Читайте такожНа трасі «Київ-Харків» перекинувся Saxon, загинув військовослужбовець (фото)За словами джерела, пожежа сталася близько 04:00 19 березня внаслідок необережного поводження з вогнем.
Один військовослужбовець загинув. П'ятеро отримали опіки різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Саму пожежу вдалося ліквідувати протягом 30 хвилин. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.
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