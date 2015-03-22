Україна готується до обміну близько ста полонених

Україна готова до чергового великого обміну полоненими. Планується обміняти не менше ста людей.

Про це в ефірі програми Громадське.Схід розповів парламентар Центру сприяння звільненню заручників при СБУ Юрій Тандіт.

«Ми готуємося найближчими днями забрати велику кількість людей…Ми вже готові два тижні. Я сподіваюся, що це буде не менше ста людей», – зазначив він.

При цьому, як зазначила координатор ініціативи «Восток-SOS» Ганна Мокроусова, процес обміну гальмується саме сепаратистами. Одночасно, вони намагаються дестабілізувати ситуацію.

Читайте такожЗ полону терористів визволили п'ятьох бійців АТО«Вони дзвонять родичам і кажуть, що Україна не забирає своїх хлопців….Це дуже важливо розуміти, що коли у нас почнуться масові заворушення, то вартість наших полонених значно виросте. Дуже важливо зараз розуміти, що справа не в Україні, а з того боку не відбувається обміну і це спроби дестабілізації», – розповіла вона.