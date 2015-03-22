В зоні АТО бойовики 32 рази порушували режим тиші

Про це повідомили в прес-центрі АТО. Так у неділю 4 рази бойовики завдали удари зі 122 - міліметрової артилерії по позиціях українських військ в районі Авдіївки. "Також в 12.00 і 12.10 ворог бив по цьому населеному пункту з танків", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАртснаряд влучив у будівлю донецького залізничного вокзалуКрім того, на Донецькому напрямку під обстріл з мінометів потрапили позиції неподалік шахти Дутовка та Авдіївки.

На Маріупольському напрямку по селищу Широкине бойовики 6 разів били зі 120 - міліметрових мінометів і 3 рази з протитанкових керованих ракет.

На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли селища Луганське, Ленінське, Шуми.

Загалом, з 5 ранку до 19.00 години вечора противник 32 рази порушив режим тиші.

"Строго дотримуючись мирних домовленостей, військовослужбовці сил АТО відкривають вогонь тільки у відповідь. З нашої сторони використовується озброєння, відведення якого не передбачено мінськими угодами, і тільки у випадках, коли є пряма загроза життю наших бійців", - додали в прес-центрі.