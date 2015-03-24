У Нацгвардії відзвітували про втрати за час АТО: 136 військових загинули, 48 - зникли безвісти

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник командувача Нацгвардії Ярослав Сподар на брифінгу в Києві.

«За період проведення АТО безповоротні втрати на сьогодні Нацгвардії становлять 136 чоловік, 48 чоловік ми рахуємо зниклими безвісти, 20 чоловік, за нашими даними, знаходяться в полоні»,- сказав він.

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Як зазначив Сподар, Нацгвардія співпрацює з міжвідомчою комісією при СБУ стосовно звільнення полонених.

Раніше повідомлялось, що з початку проведення АТО і станом на 1 лютого 2015 року на Донбасі загинули 1750 українських військових. Раніше наводилися дані, що тільки під Іловайськом загинули 360 військових, а під час виходу з Дебальцевого загинули 19 військових.