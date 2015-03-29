СБУ затримала бойовика, який за гроші вбивав українських військових

Контррозвідка Служби безпеки України затримала бойовика "ЛНР", який за гроші брав участь у злочинних нападах на українських військових.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Затриманий розповів, що брав участь в підступному захопленні українського блокпосту між населеними пунктами Щастя та Сміле на Луганщині. Читайте такожНа Харківщині СБУ перекрила канал фінансування бойовиків "За вбивство українських військових бойовик отримав "винагороду" - 300 доларів США", - йдеться у повідомленні. Наразі правоохоронці відкрили проти бойовика кримінальне провадження

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter