СБУ затримала бойовика, який за гроші вбивав українських військових
22:11, 29 березня 2015Війна
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала бойовика "ЛНР", який за гроші брав участь у злочинних нападах на українських військових.
СБУ затримала бойовика, який за гроші вбивав на українських військових / 5 канал
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Затриманий розповів, що брав участь в підступному захопленні українського блокпосту між населеними пунктами Щастя та Сміле на Луганщині.
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"За вбивство українських військових бойовик отримав "винагороду" - 300 доларів США", - йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці відкрили проти бойовика кримінальне провадження
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