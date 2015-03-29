СБУ затримала бойовика, який за гроші вбивав українських військових

22:11, 29 березня 2015
Війна
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала бойовика "ЛНР", який за гроші брав участь у злочинних нападах на українських військових.

/ 5 канал

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Затриманий розповів, що брав участь в підступному захопленні українського блокпосту між населеними пунктами Щастя та Сміле на Луганщині.

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"За вбивство українських військових бойовик отримав "винагороду" -  300 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці відкрили проти бойовика кримінальне провадження

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