У НАТО констатують, що бойовики намагаються захопити більше території на сході України

Ситуація на сході України покращилась після підписання мінських домовленостей минулого місяця, однак в НАТО спостерігають як випадки порушення режиму припинення вогню, так і те, що сепаратисти намагаються захопити більше території.

Про це заступник генсека НАТО Александр Вершбоу сказав в інтерв’ю виданню Defence News, повідомляє Українська правда.

"Ситуація стала спокійнішою. Однак продовжується стрільба з танків, артилерійської зброї. Ми спостерігаємо певні спроби сепаратистів навіть захопити більше території і за ними стоїть Росія" - сказав він.

Він заявив, що у НАТО є сумніви в тому, що Росія відвела важке озброєння.

"Хто знає, можливо, вони сховали його під деревами чи в укриттях, бо росіяни і сепаратисти майже не співпрацюють з ОБСЄ, яка має підтвердити відвід зброї" - зазначив Вершбоу.

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За словами заступника генсека альянсу, якщо Росія порушить домовленості, то її чекають важкі економічні наслідки, які матимуть вплив і на простих росіян, хоча він і зазначив, що Заходу не хотілося б вдаряти по звичайним людях.

"З іншого боку, ми збільшимо підтримку для українців, щоб вони могли себе захистити" - сказав Вершбоу.

За його словами, НАТО вже надає технічну підтримку Україні, допомагає у проведенні реформ, у сфері кібербезпеки. Крім того, окремі країни надіслали інструкторів і нелетальне спорядження.

"Питання летальної допомоги не розглядається НАТО, це в компетенції національних держав. Тут є багато розбіжностей" - наголосив Вершбоу.

Він висловив підтримку рішення саміту ЄС про прив’язку санкцій до повного виконання мінських домовленостей і висловив сподівання, що Україна відновить контроль над власним кордоном. В той же час Александр Вершбоу заявив, що двері лишаються відкритими для Росії – вона може повернутися до співпраці, якщо поважатиме міжнародне право.