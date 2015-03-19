Британські військові почали тренувати українську армію - ВВС

35 британських інструкторів, які розпочали роботу у Миколаєві, проведуть в Україні два місяці.

Рішення відрядити до України британських військових у ролі радників і тренерів минулого тижня оголосив прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон.

За словами прем'єра, британські військові передаватимуть українським колегам медичні, логістичні, розвідувальні знання і ділитимуться навичками ведення піхотного бою.

Це перший випадок від початку конфлікту на Донбасі, коли західна країна розпочала довготривалу тренувальну військову програму в Україні.

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Очікується, що у найближчі тижні до України приїде ще кількадесят військових із Британії - загалом, як повідомляв раніше Девід Кемерон, їх має бути до 75.

Уперше від початку конфлікту на Донбасі західна країна розпочинає тренування української армії

Британський уряд також постачає українським Збройним силам нелетальну допомогу, наприклад, аптечки, прилади нічного бачення і спальні мішки.

Раніше США заявляли, що надішлють своїх військових інструкторів тренувати три українські батальйони.

Президент США Барак Обама ухвалив рішення провести тренування для 780 українських військовослужбовців Національної гвардії.

Про це українському президенту Петрові Порошенку розповів у телефонній розмові віце-президент США Джо Байден, повідомляє прес-служба пана Порошенка.

Тренування, за повідомленнями, мають початися найближчим часом.

Також американський віце-президент анонсував передачу українській армії першої партії військових автомобілів наприкінці березня.

Петро Порошенко, у свою чергу, розповів про ситуацію на Донбасі та ухвалені нещодавно закони "на виконання Мінських домовленостей".

Перед цим український президент провів телефонну розмову з німецьким канцлером Ангелою Меркель, під час якої політики "домовились ініціювати зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки".

ВВС Україна