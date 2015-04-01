Ярош готовий легалізувати Добровольчий корпус як професійну штурмову бригаду

"Правий сектор" не йтиме з передової - це спільне рішення керівництва Добровольчого українського корпусу та українського Генштабу, передає ТСН.

Інформацію підтвердив у Дніпропетровську і лідер організації Дмитро Ярош. Він заявив, що підрозділи "Правого сектору" і надалі триматимуть Артемівський напрямок, район Донецького аеропорту, позиції біля Волновахи та Широкиного.

Також є домовленість про легітимізацію Добровольчого українського корпусу, який нині налічує вже близько 10 тисяч бійців.

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"Правий сектор" довго відмовлявся перейти у підпорядкування командування Збройних сил або Нацгвардії. Але тепер, допускає Ярош, з добровольчого корпусу можуть сформувати окрему бригаду українського війська.

"Поки що воно на рівні обговорення, але є ідея підготовки професійної штурмової бригади, яка би мала виконувати специфічні різні функції. І ми би готові були б сформувати бригаду, наприклад, із чотирьох штурмових батальйонів і одного розвід-диверсійного батальйону", - повідомив народний депутат України Дмитро Ярош.