Бойовики розстріляли загороджувальний загін російських військових у зоні АТО – розвідка

Про це повідомляє прес-центр АТО з посиланням на дані розвідки.

"Підрозділ внутрішніх військ МВС РФ зі складу дивізії імені Дзержинського був атакований невідомою групою бойовиків. У результаті бою із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів російські вояки понесли втрати", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВатажки "Востока" та "ДНР" конфліктують між собою через сфери впливу – штаб АТО

За даними прес-центру, раніше російські військовослужбовці дивізії імені Дзержинського виконували функцію загороджувальних загонів під час боїв за Дебальцевський плацдарм.

Зазначається, що на даний момент перед російськими військовими стоїть завдання ліквідації банд, що не підкоряються ватажкам бандформувань "ДНР" і "ЛНР".