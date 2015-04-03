ОБСЄ рекомендує відвести живу силу від лінії зіткнення на Донбасі

Так вважають спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Між тим Міноборони закидає спостерігачам уникнення фіксації порушень перемир'я з боку бойовиків, передає DW.DE.

Читайте такожОБСЄ вимагає сприяння в доступі до місць розташування важкого озброєння

"Важливо, щоб сторони, які вже почали відводити своє важке озброєння, почали все-таки відводити і живу силу від лінії фронту. Чим менше буде на цій території військових, техніки, танків та іншого озброєння, тим більше буде шансів у людей повернутися до нормального життя, і у внутрішньо-переміщених осіб буде можливість повернуться на свої місця проживання", - заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії Олександр Хуг.

За його словами, місія щодня вказує у своїх звітах про те, що вздовж лінії розмежування є танки.

"В Мінську як українська, так і інша сторона підписали угоду про те, що вони виводитимуть озброєння, і тепер вони повинні дійти згоди, як відводити танки ", - зазначив Олександр Хуг.

Між тим прес-служба Міноборони на сторінці у соцмережі повідомила, що спостерігачі ОБСЄ уникають фіксації порушення перемир'я з боку бойовиків.