«Влада ЛНР» примусово реєструє чоловіків для участі у військових діях - штаб
15:50, 04 квітня 2015Війна
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За задумом бойовиків, у разі необхідності зареєстровані будуть примусово залучені до військових дій на стороні незаконних збройних формувань
REUTERS
Окупаційна адміністрація так званої «ЛНР» проводить примусову реєстрацію чоловіків для подальшої участі у військових діях на боці терористів
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник АТО Андрій Лисенко.
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«За даними розвідки, на території, яка контролюється бандформуванням «ЛНР», окупаційна адміністрація проводить примусову реєстрацію чоловіків, які мають роботу. За задумом бойовиків, у разі необхідності зареєстровані будуть примусово залучені до військових дій на боці незаконних збройних формувань», - сказав він.
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