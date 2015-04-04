«Влада ЛНР» примусово реєструє чоловіків для участі у військових діях - штаб

Окупаційна адміністрація так званої «ЛНР» проводить примусову реєстрацію чоловіків для подальшої участі у військових діях на боці терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник АТО Андрій Лисенко.

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«За даними розвідки, на території, яка контролюється бандформуванням «ЛНР», окупаційна адміністрація проводить примусову реєстрацію чоловіків, які мають роботу. За задумом бойовиків, у разі необхідності зареєстровані будуть примусово залучені до військових дій на боці незаконних збройних формувань», - сказав він.