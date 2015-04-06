Заступник командувача АТО: Бойовики готують наступ на Станицю Луганську

Про це повідомив заступник командувача АТО полковник Валентин Федічев, пише Українська правдаа.

"У лавах "ЛНР" тривають зачистки бойовиків- "казачків", які вперто не бажають переходити під контроль ватажкаорганізації Ігоря Плотницького. Зачищення проводять підрозділи 4-ї бригади так званої "народної міліції ЛНР". Ввечері 3 квітня у с.Петровське біля Красного Луча попрямувала колона з 4 автомобілів "Урал" з озброєними людьми для проведення зачисток", - повідомив Федичев.

За даними Федичева, основну ударну силу "народної міліції ЛНР" складають російські найманці. За його словами, у Перевальську місцевим "казакам" виставили ультиматум - до вечора 4 квітня перейти у повне підпорядкування "ЛНР".

"Перед цим, у ході збройних зіткнень з "правовірними" бойовиками ЛНР" один "казака" був убитий, кілька поранено і заарештовано", - додав він.

"3 квітня козаки рішуче відмовлялися виконувати вимоги Плотницького про їх роззброєння. Вся наявна у луганських козаків артилерія (у т.ч. 122-мм САУ "Гвоздика", яку вони нібито давно відвели від лінії фронту) було розвернуто у бік Луганська для протидії загонам 2- го АК "ЛНР", - заявив Федичев.

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"Щоб відвернути луганських казаків від боротьби з "ЛНР", російські куратори задумали розв'язати в найближчі дні наступ на Станицю Луганську", - додав він.

Також він зазначив, що "казаки не пробачили вбивство коменданта Первомайська і на знак помсти підірвали приміщення окупаційної комендатури", при цьому керівництво "ЛНР" у вибуху комендатури "звинуватило" українську владу.