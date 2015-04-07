За добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, двоє поранені - штаб
13:34, 07 квітня 2015Війна
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Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.
REUTERS
Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"Протягом минулої доби внаслідок бойових дій в сутичках з терористами загиблих серед українських військових немає, двоє отримали поранення", - відзначив Лисенко.
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