За добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, двоє поранені - штаб

13:34, 07 квітня 2015
Війна
60 0

Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.

REUTERS

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВнаслідок необережного поводження із гранатою двоє військових загинули, один поранений

"Протягом минулої доби внаслідок бойових дій в сутичках з терористами загиблих серед українських військових немає, двоє отримали поранення", - відзначив Лисенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter