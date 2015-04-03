За добу в зоні АТО поранені троє українських військових
13:02, 03 квітня 2015Війна
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Протягом минулої доби в зоні АТО поранені троє українських військових, загиблих немає.
За добу в зоні АТО не загинув жоден український військовий / УНІАН
Про це на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед наших воїнів немає, троє отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, вчора прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що з часу оголошення режиму припинення вогню на Донбасізагинули 75 українських військових, близько 400 були поранені.
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