За добу в зоні АТО поранені троє українських військових

13:02, 03 квітня 2015
Війна
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Протягом минулої доби в зоні АТО поранені троє українських військових, загиблих немає.

За сутки в зоне АТО не погиб ни один украинский военный / УНИАН

Про це на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед наших воїнів немає, троє отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, вчора прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що з часу оголошення режиму припинення вогню на Донбасізагинули 75 українських військових, близько 400 були поранені.

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