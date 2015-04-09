В ОБСЄ закликають усі сторони створити робочі групи для впровадження Мінських угод

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, міністр закордонних справ головуючої в організації Сербії Івіца Дачич, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзанньєр, голова Спеціальної моніториногової місії ОБСЄ Ертугуль Апакан та спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, посол Хайді Тальявіні зустрілись 8 квітня у Бєлграді, щоб спланувати подальші кроки реагування на ситуацію в Україні.

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"Ми повністю підтримуємо зусилля посла Тальявіні. Започаткування робочих груп з безпекових, політичних, економічних та гуманітарних аспектів Мінських домовленостей є зараз пріоритетом. Я закликаю усі сторони підтримати швидке створення цих груп та рішуче долучитися до них", - наголосив Дачич.

На його переконання, "робочі групи допоможуть сторонам імплементувати Мінські домовленості, які є єдиним життєздатним рішенням для досягнення довготривалого миру".

Раніше в ОБСЄ заявили про нові факти порушення режиму тиші в Донецьку.