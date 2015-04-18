Бойовики за день більше 30 разів накривали вогнем з артилерії позиції сил АТО

Як передає прес-центр АТО, «злочинці продовжували порушувати Мінські домовленості, застосовуючи важке озброєння, зокрема, артилерію калібром 152 і 122 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів».

На Донеччині вночі противник двічі обстріляв із танку і 120-міліметрових мінометів опорний пункт АТО поблизу Пісків. Також вночі російсько-терористичні війська відкривали вогонь в районі населеного пункту Опитне із артилерії калібром 122 міліметра, мінометів калібром 120 міліметрів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Вранці незаконні збройні формування обстріляли із мінометів позиції сил АТО неподалік Авдіївки і Гранітного.

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У другій половині дня інтенсивним обстрілам із мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї піддавалися позиції сил АТО в районі населених пунктів Широкине, Піски та Опитне. З 16.33 до 16.40 злочинці вели вогонь із 152-міліметрової гаубиці, зазначається у повідомленні.

На Луганщині в районі населеного пункту Трьохізбенка з 10.30 до 11.40 тривало бойове зіткнення. Наші військовослужбовці зупинили нападників щільним вогнем у відповідь і змусили їх відступити, зазначили в прес-центрі.