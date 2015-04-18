У Широкиному більше 4 годин йде бій, місія ОБСЄ виїхала з селища

Про це повідомляє прес-служба полку "Азов". Бойовики атакували позиції полку з автоматичних гранатометів, 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. "З боку терористів мінімум двоє 200-х. Серед наших двоє поранених", - повідомляють в "Азові".

Читайте такожУ Трьохізбенці йде бій між бойовиками та українськими військовими - МоскальТакож наголошується, що місія ОБСЄ залишила Широкине, як тільки бойовики відкрили вогонь по позиціях українських військових.

Крім цього, прес-центр АТО повідомив, що бойовики протягом дня 32 рази обстріляли позиції українських військових. Обстріли проводилися з артилерії калібром 152 і 122 міліметри і мінометів калібру 120 міліметрів.

Вранці незаконні збройні формування обстріляли з мінометів позиції сил АТО неподалік від Авдіївки та Гранітного.

У другій половині дня інтенсивному обстрілу з мінометів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї зазнали позиції сил АТО в районі населених пунктів Широкине, Піски і Опитне. З 16.33 до 16.40 злочинці вели вогонь з 152-міліметрової гаубиці, наголошується в повідомленні.

"У Луганській області в районі населеного пункту Трьохізбенка з 10.30 до 11.40 тривало бойове зіткнення. Наші військовослужбовці зупинили нападників щільним вогнем у відповідь і змусили їх відступити", відзначили в прес-центрі.