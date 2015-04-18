Москаль: бойовики з артилерії обстріляли житлові будинки в селі Валуйське

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля.

Читайте такожУ Трьохізбенці йде бій між бойовиками та українськими військовими - Москаль"Всього по селу було зроблено чотири постріли, і два з снарядів потрапили в приватні будинки, серйозно пошкодивши їх. У будинках живуть селяни, зараз місцева влада з'ясовує, чи ніхто з них не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Артилерійський вогонь вівся з боку села Миколаївка, на березі Сіверського Донця, який контролюється бойовиками так званої "ЛНР", відзначили в прес-службі.