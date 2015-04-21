РФ за 2 місяці перекинула на Донбас 200 танків, 70 "Градів" і 45 БТРів

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. "За результатами проведення OSINT-розвідки та узагальнення даних мережі групи ІС, експертами ІС була підрахована приблизна кількість бойової техніки та допоміжних засобів, завезених Росією на Донбас після підписання мінських угод і станом на 20 квітня", - зазначив він.

Читайте такожУ Донецьку бойовики продовжують формування бронегруп - Тимчук

Зокрема, за даними Дмитра Тимчука, "за 2 останніх місяці в російських "магазинах" було "куплено" та доставлено "мирним жителям" Донбасу: близько 70 одиниць РСЗВ (у тому числі "Торнадо"); близько 30 одиниць БМП; близько 45 одиниць БТР; близько 200 танків (у тому числі Т-80); близько 900 вантажних автомобілів з боєприпасами та іншими засобами матеріально-технічного забезпечення".

"Дані про кількість завезених на Донбас артилерійських установок і мінометів - спірні, тому не наводяться. За найскромнішими підрахунками, на Донбас, завдяки послугам РЖД, було завезено до 150 залізничних цистерн з паливом. Інформація про кількість паливозаправників, які заїхали в Україну відсутня, але такі факти неодноразово мали місце", - підкреслив він.