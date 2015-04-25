За добу загинув один український військовий, двох поранено (карта АТО)

19:25, 25 квітня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, двоє отримали поранення.

Карта АТО 25 квітня 2015 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожПоранений в Широкиному боєць помер по дорозі в лікарню"За добу внаслідок активних бойвих дій один український воїн загинув, двоє отримали поранення", - сказав Лисенко.

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