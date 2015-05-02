До травневих свят РФ переправила бойовикам на Донбас 80 вагонів боєприпасів

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив» (ІС). «Незважаючи на заяви московської влади про зацікавленість у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі, на практиці відбувається зовсім протилежне – Росія посиленими темпами жене в Україну ешелони зі зброєю і боєприпасами», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики з важкої артилерії обстріляли сили АТО в Пісках, Широкиному і АвдіївціГрупа ІС уточнює, що за період з 20 по 25 квітня на окуповану територію з Росії, завдяки РЖД, було завезено близько 80 вагонів з боєприпасами. В цей же період на окуповану територію заїхало понад 20 російських вантажних автомобілів з боєприпасами.

«Треба розуміти, що боєприпаси в таких кількостях необхідні терористам «у рамках підготовки до параду Перемоги 9 травня», - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше місія ОБСЄ зафіксувала зникнення важкої артилерії «ДНР-ЛНР» з майданчиків зберігання. Бойовики пояснили передислокацію озброєнь "підготовкою до 9 травня".