До травневих свят РФ переправила бойовикам на Донбас 80 вагонів боєприпасів
До травневих свят Росія передала бойовикам на Донбас 80 вагонів боєприпасів. Крім цього на окуповану бойовиками територію заїхало понад 20 російських вантажних автомобілів з боєприпасами.
Про це повідомляє група «Інформаційний спротив» (ІС). «Незважаючи на заяви московської влади про зацікавленість у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі, на практиці відбувається зовсім протилежне – Росія посиленими темпами жене в Україну ешелони зі зброєю і боєприпасами», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожБойовики з важкої артилерії обстріляли сили АТО в Пісках, Широкиному і АвдіївціГрупа ІС уточнює, що за період з 20 по 25 квітня на окуповану територію з Росії, завдяки РЖД, було завезено близько 80 вагонів з боєприпасами. В цей же період на окуповану територію заїхало понад 20 російських вантажних автомобілів з боєприпасами.
«Треба розуміти, що боєприпаси в таких кількостях необхідні терористам «у рамках підготовки до параду Перемоги 9 травня», - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше місія ОБСЄ зафіксувала зникнення важкої артилерії «ДНР-ЛНР» з майданчиків зберігання. Бойовики пояснили передислокацію озброєнь "підготовкою до 9 травня".