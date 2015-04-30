Україна і ОБСЄ звернулися до РФ з низкою ініціатив щодо відведення техніки - президент

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу СТБ.

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“Спільно з ОБСЄ, спільно з усім світом, який нас підтримує - добитися, щоб Росія і контрольовані нею бойовики насправді зупинили обстріли, відвели важку техніку і артилерію. Для цього нами вже запропонований вчора на засіданні Тристоронньої контактної групи — публічно спільно Україна і ОБСЄ звернулися до РФ з низкою ініціатив щодо відведення техніки. Третя позиція — це є негайне звільнення заручників. І четверта позиція — повний і безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ, які добре оснащені технічно, до всіх без виключення точок”, - сказав президент.