Батальйон "Донбас" ввів додаткові сили в Широкине

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці батальйону в Facebook.

"У зв'язку з проведенням планової ротації і виведенням частини сил полку "Азов", батальйон "Донбас" ввів додаткові підрозділи в сел. Широкине і повністю контролює всі позиції. Ворог не пройде", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 22 квітня, батальйон НГУ "Донбас" планово змінив полк НГУ "Азов" у Широкиному під Маріуполем.

Нагадаємо, раніше представники України і Росії в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі погодились про необхідність демілітаризації Широкиного.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, українські військові зможуть відійти від Широкиного в тому випадку, якщо в ньому буде постійно діяти пункт спостерігачів ОБСЄ, а село візьме під контроль міліція.