Тітці "кіборга" Брановицького через тиждень після похорону прислали документ, згідно з яким він "у полоні"
Тітці вбитого в полоні захисника Донецького аеропорту Ігоря Брановицького надійшла відповідь на інформаційний запит до Міністерства юстиції, згідно з якою "кіборг", якого було вбито в січні, а поховано - 3 квітня, "станом на 11.04.2015 року перебуває в полоні".
Про це написала мати загиблого у блозі на сайті Української правди.
За словами Ніни Брановицької, вона може назвати ще "людей, яким після поховання рідних, в офіційних інстанціях відповідали, що вони в полоні, або пропали безвісти".
"Я вважаю, що мого сина вбили двічі. Перший раз – у полоні пострілом у скроню. А другий раз – чиновники, байдужістю", - прокоментувала вона інцидент.
Читайте такожAmnesty International вимагає розслідувати страти та катування українських військовихІгоря Брановицького було захоплено в полон 21 січня 2015 року. Того ж дня його після катувань застрелив, імовірно, командир бандформування "Спарта" на прізвисько "Моторола".
Як пише мати загиблого, тіло її сина було доставлено в морг Дніпропетровська на початку березня, де майже місяць він залишався невпізнаним. Попрощалися з Брановицьким у Києві 3 квітня.
6 квітня у телефонній розмові з журналістом "Моторола" підтвердив, що розстрілює військовополонених.