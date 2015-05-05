Тітці "кіборга" Брановицького через тиждень після похорону прислали документ, згідно з яким він "у полоні"

Про це написала мати загиблого у блозі на сайті Української правди.

За словами Ніни Брановицької, вона може назвати ще "людей, яким після поховання рідних, в офіційних інстанціях відповідали, що вони в полоні, або пропали безвісти".

"Я вважаю, що мого сина вбили двічі. Перший раз – у полоні пострілом у скроню. А другий раз – чиновники, байдужістю", - прокоментувала вона інцидент.

Читайте такожAmnesty International вимагає розслідувати страти та катування українських військовихІгоря Брановицького було захоплено в полон 21 січня 2015 року. Того ж дня його після катувань застрелив, імовірно, командир бандформування "Спарта" на прізвисько "Моторола".

Як пише мати загиблого, тіло її сина було доставлено в морг Дніпропетровська на початку березня, де майже місяць він залишався невпізнаним. Попрощалися з Брановицьким у Києві 3 квітня.

6 квітня у телефонній розмові з журналістом "Моторола" підтвердив, що розстрілює військовополонених.